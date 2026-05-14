Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России в 2026 году

Самые высокие средние зарплаты в России в марте 2026 года зафиксировали у специалистов высшего и среднего звена управления — около 150 тыс. рублей.
На втором месте оказались профессионалы в области стратегии и инвестиций — 129,8 тыс. рублей. Замкнул тройку лидеров транспортный сектор, где средняя зарплата достигла 123 тыс. рублей. В десятку сфер с самыми высокими доходами также вошли сельское хозяйство, добыча сырья, автобизнес, административный персонал и строительство (около 109 тыс. рублей).
Примерно на уровне 100 тыс. рублей работодатели оценивают труд рабочего персонала: водителей, кладовщиков, грузчиков, маляров, а также специалистов производственной сферы (инженеры-электроники, инженеры-конструкторы, лаборанты, метрологи).
Как пишут «Известия», Региональные различия в уровне доходов могут быть существенными — в Москве и Санкт-Петербурге цифры традиционно выше, чем в среднем по стране. Однако общая картина отражает спрос на квалифицированные кадры в управленческом, инвестиционном и транспортном секторах. Рабочие специальности также остаются востребованными и конкурентоспособными по оплате.
