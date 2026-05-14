"Мы такие идиоты?": Фицо раскритиковал отказ ЕС от российских ресурсов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с резкой критикой планов Евросоюза отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году, назвава их идиотскими. Об этом сообщает издание Hlavný Denník.

Во время выступления в Братиславе глава словацкого правительства усомнился в рациональности энергетической стратегии ЕС. Фицо заявил, что политика Брюсселя выглядит противоречиво на фоне продолжающихся закупок российского сжиженного природного газа рядом европейских государств.

Премьер обратил внимание на то, что отдельные страны Евросоюза сохраняют импорт российского СПГ, несмотря на публичные заявления о сокращении энергетической зависимости от Москвы. По его словам, подобная практика вызывает вопросы о единых правилах внутри объединения.

Фицо также предупредил, что полный отказ Европы от российских поставок может усилить зависимость ЕС от США. По его мнению, в таком случае европейским странам придется закупать энергоресурсы через посредников по более высокой стоимости.

Глава правительства Словакии не впервые выступает против жестких ограничений в энергетической сфере. Ранее он неоднократно заявлял, что антироссийские санкции и отказ от традиционных поставщиков сырья наносят ущерб европейской экономике и повышают нагрузку на промышленность и население стран ЕС.

