Си Цзиньпин встретился с бизнес-делегацией ведущих компаний США

Как оно уточняет, представители американских деловых кругов в сопровождении сотрудников вошли в зал переговоров пекинского Дома народных собраний (парламент), где проходит встреча Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом. В частности, среди членов делегации — главы компаний Tesla и Apple Илон Маск и Тим Кук, руководители корпораций Nvidia и Boeing Дженсен Хуанг и Келли Ортберг.