Резидент ТОР получил разрешение на строительство кирпичного завода в Приморье

Ввод завода в эксплуатацию запланировали в четвертом квартале 2027 года.

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая. /ТАСС/. Резидент территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» готов приступить к строительству кирпичного завода мощностью 30 млн штук продукции в год в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

«Резидент территории опережающего развития (ТОР) “Михайловский” “Приморский кирпичный завод” получил разрешение на строительство и готов приступить к возведению предприятия в Уссурийском городском округе. Ввод завода в эксплуатацию запланирован в четвертом квартале 2027 года. В рамках проекта будет выполняться добыча глины и выпуск двух видов кирпича. Ежегодный объем производства составит 30 млн штук продукции. По соглашению с КРДВ инвестор вкладывает 1,7 млрд рублей и создает 92 рабочих места», — говорится в сообщении.

Директор ООО «Приморский кирпичный завод» Владимир Беспаликов отметил, что сейчас кирпич закупается в соседних регионах, а мощности завода позволят закрыть потребности строительного комплекса Приморья.

