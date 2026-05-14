Резидент ТОР получил разрешение на строительство кирпичного завода в Приморье

«Резидент территории опережающего развития (ТОР) “Михайловский” “Приморский кирпичный завод” получил разрешение на строительство и готов приступить к возведению предприятия в Уссурийском городском округе. Ввод завода в эксплуатацию запланирован в четвертом квартале 2027 года. В рамках проекта будет выполняться добыча глины и выпуск двух видов кирпича. Ежегодный объем производства составит 30 млн штук продукции. По соглашению с КРДВ инвестор вкладывает 1,7 млрд рублей и создает 92 рабочих места», — говорится в сообщении.