Аналитики выяснили, что у ИИ-фрилансеров в РФ на 43% вырос средний чек услуг

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Услуги фрилансеров в ИИ подорожали в России на 43% к маю 2026 года по сравнению с концом 2025-го, следует из отчета биржи фриланса Workzilla и маркетплейса нейросетей chad (есть у ТАСС).
Средний чек, по данным компаний, к маю составил немногим более 2 тыс. рублей против примерно 1,4 тыс. рублей в конце 2025 года и вырос таким образом на 43%. Специалисты утверждают, что это на 40% больше, чем стоимость других услуг во фрилансе.
Представители бизнеса, в свою очередь, нарастили количество запросов на работников, обладающих навыками работы с ИИ — в 7,5 раз, если сравнивать май 2026 года с маем 2025 по числу запросов на проекты (с 2 тыс. до 15 тыс.). Бизнес также готов, по данным из отчета, «платить за услуги, связанные с ИИ, на 40% больше, чем за остальные».
Новички во фрилансе в два раза чаще упоминают свои ИИ-навыки, чем люди с более старыми аккаунтами (40% против 20%), следует из исследования. Однако специалисты фиксируют «разрыв» по навыкам, поскольку если ИИ-навыки в целом упоминаются в 28% резюме, то профессиональные услуги готовы оказать только 2% специалистов.