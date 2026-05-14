РГР: российские новостройки потеряли до 14% спроса весной

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российские новостройки потеряли 14% спроса в натуральном объеме в марте-апреле 2026 года после ажиотажного спроса на стыке прошлого и начале этого годов. Об этом сообщил ТАСС президент Российской гильдии риелторов (РГР) Артемий Шурыгин.
«Март-апрель стали месяцами естественной коррекции после ажиотажного спроса на стыке 2025 и 2026 годов: продажи новостроек по стране сократились примерно на 14% по метрам и около 9% по деньгам, фактически вернувшись к более спокойным уровням после пиковых значений», — отметил он.
Наибольшую активность, по его словам, демонстрируют крупнейшие агломерации: Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Казань и Республика Татарстан, Екатеринбург и Свердловская область, Новосибирск и Новосибирская область, Краснодарский край и Ростовская область. «В этой группе спрос заметно превышает среднемасштабный уровень, а в отдельных субъектах фиксировался рост числа сделок и выручки двузначными темпами», — пояснил он. Высокую активность также показывают Республика Башкортостан, Нижегородская, Челябинская области, Пермский край и ряд других индустриально развитых регионов, где устойчивый спрос поддерживается за счет внутренней миграции в крупные города и стабильного рынка труда.
В части более малых и моноотраслевых регионов после сильного января-февраля в марте-апреле заметна фаза передышки: часть отложенного спроса была реализована в начале года, и покупатели взяли паузу, оценивая дальнейшую динамику ставок и цен.
По словам эксперта, в марте ипотечный рынок восстановился после февральской паузы, поддержав продажи новостроек, при этом в крупных агломерациях вырос интерес к вторичке и загородному жилью, однако первичный рынок остается одним из главных драйверов, особенно для семей с детьми, и в целом отрасль находится в фазе балансировки, а не стресса.
В настоящее время рынок также адаптируется к обновленным параметрам программ господдержки, прежде всего семейной ипотеки. Также важную роль играют ожидания самих граждан: по ключевой ставке, по доходам, по ценам на жилье. Кто не успел реализовать планы по покупке жилья в начале года, занял выжидательную позицию и следит за сигналами регулятора и изменениями условий банков.