РГР: российские новостройки потеряли до 14% спроса весной

Наибольшую активность, по его словам, демонстрируют крупнейшие агломерации: Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Казань и Республика Татарстан, Екатеринбург и Свердловская область, Новосибирск и Новосибирская область, Краснодарский край и Ростовская область. «В этой группе спрос заметно превышает среднемасштабный уровень, а в отдельных субъектах фиксировался рост числа сделок и выручки двузначными темпами», — пояснил он. Высокую активность также показывают Республика Башкортостан, Нижегородская, Челябинская области, Пермский край и ряд других индустриально развитых регионов, где устойчивый спрос поддерживается за счет внутренней миграции в крупные города и стабильного рынка труда.