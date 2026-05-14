Фицо раскритиковал отказ ЕС от российских ресурсов.
Политика Евросоюза заставит европейские страны больше платить за российские энергоресурсы и усилит зависимость от США, заявил словацкий премьер Роберт Фицо. Отрывок он опубликовал в X.
Он подчеркнул необходимость диверсификации поставщиков и указал, что американская сторона заинтересована в приобретении «всей инфраструктуры».
«Ну это будет очень весело. Русские будут поставлять газ и нефть американцам по стандартным ценам, а американцы будут продавать их нам с высокой американской наценкой. Неужели мы теперь такие идиоты?» — задался вопросом Фицо.
Он выразил возмущение тем фактом, что Словакии пытаются помешать закупать российские энергоресурсы, «но Франция может покупать российский сжиженный газ».
Фицо выступает за энергетическое сотрудничество с Россией. В конце прошлой недели премьер Словакии после встречи с президентом России Владимир Путиным 9 мая заявил, что у него есть «несколько серьезных сигналов для партнеров в Европейском союзе». Фицо назвал намерение ЕС полностью отказаться от российской энергетики «идеологически мотивированным и наносящим ущерб европейской конкурентоспособности».
«Мы не можем заменить одну энергетическую зависимость другой, на этот раз американской, только из-за ненависти к России. Это обойдется значительно дороже», — отметил он.
В конце апреля Словакия вслед за Венгрией подала иск против решения Евросоюза об отказе от импорта российского газа. Импорт СПГ из России прекратится с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. Словакия имеет контракт с Россией на импорт газа до 2034 года. Страна получает газ из России по трубопроводу «Турецкий поток».
На встрече в Кремле Путин заверил Фицо, что Россия сделает все необходимое для обеспечения Словакии энергоресурсами. Словацкий премьер отметил формирование в Европе нового «железного занавеса», но подчеркнул, что Братислава выступает за дружеские отношения с Москвой. Путин согласился, что связи двух стран осложнены «конфронтационной линией» ЕС и НАТО, однако диалог все равно, по его словам, восстанавливается.
