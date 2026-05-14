Фицо фразой «мы такие идиоты?» оценил санкции против России

В конце апреля Словакия вслед за Венгрией подала иск против решения Евросоюза об отказе от импорта российского газа. Импорт СПГ из России прекратится с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. Словакия имеет контракт с Россией на импорт газа до 2034 года. Страна получает газ из России по трубопроводу «Турецкий поток».