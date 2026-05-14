На Кубе полностью закончилось топливо

В конце января президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы, что позволило Вашингтону вводить дополнительные пошлины на импорт из стран, прямо или косвенно поставляющих нефть на остров. С тех пор Куба пережила несколько тотальных блэкаутов: на острове производится лишь 40% необходимого топлива — около 30 тыс. барр. нефти в сутки при потребности в 110 тыс.