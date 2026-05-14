На Кубе полностью закончилось топливо

Энергетическая система Кубы находится в критическом состоянии из-за американской блокады, заявил кубинский министр энергетики Висенте де ла О Леви в эфире телепрограммы Mesa Redonda.
«У нас абсолютно нет мазута и абсолютно нет дизельного топлива. У нас нет запасов», — сказал он (цитата по Reuters).
Министр признал, что количество отключений электроэнергии в Гаване резко выросло, а во многих районах столицы свет отсутствует до 22 часов в сутки.
В Гаване произошли самые масштабные за последние десятилетия веерные отключения электроэнергии. В нескольких районах столицы Кубы произошли протесты, звучали лозунги «Включайте свет!» и «Народ, объединившись, никогда не будет побежден!».
Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель написал на странице в Х, что ситуация в энергетической системе Кубы является «особенно напряженной» в последние дни. Причиной тому он назвал энергетическую блокаду со стороны США. «На сегодняшний день прогнозируется дефицит в размере более 2000 МВт в часы пиковой нагрузки или ночного пика», — заявил Диас-Канель.
В конце января президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы, что позволило Вашингтону вводить дополнительные пошлины на импорт из стран, прямо или косвенно поставляющих нефть на остров. С тех пор Куба пережила несколько тотальных блэкаутов: на острове производится лишь 40% необходимого топлива — около 30 тыс. барр. нефти в сутки при потребности в 110 тыс.
В конце марта российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил на Кубу 100 тыс. т нефти. Однако министр энергетики Кубы позже сообщил, что этого объема хватит ненадолго. Трамп заявил, что не возражает против поставок топлива на остров любой страной, включая Россию.
