Президент Кубы заявил об «особенно напряженной» ситуации с энергетикой

«В последние дни ситуация в Национальной электроэнергетической системе была особенно напряженной. На сегодняшний день прогнозируется дефицит в размере более 2000 МВт в часы пиковой нагрузки или ночного пика», — заявил Диас-Канель.
По его словам, к такой ситуация привела энергетическая блокада США и их угрозы «необоснованными тарифами» для стран, поставляющих топливо на Кубу.
В конце января Трамп ввел режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы. Решение позволило Вашингтону вводить дополнительные пошлины на импорт из стран, которые напрямую или косвенно поставляют нефть на Кубу.
С тех пор Куба пережила несколько тотальных блэкаутов. На острове производится лишь 40% топлива, необходимого для функционирования кубинской экономики (около 30 тыс. баррелей нефти в сутки при потребности 110 тыс.).
В конце марта российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил на остров 100 тыс. т нефти. Трамп заявил, что не против, если какая-то страна, включая Россию, отправит туда нефть, поскольку жителям нужны «отопление, охлаждение и все остальное, что необходимо». Министр энергетики Кубы Висенте де ла О Леви позднее сообщил, что этого топлива хватит ненадолго.
