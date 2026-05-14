Bloomberg узнал о просьбе Индии к США о российской нефти

Индийские нефтеперерабатывающие компании сократили импорт российской нефти в прошлом году из-за давления со стороны Соединенных Штатов и угроз ввести 25% пошлины на индийские товары. Переориентация на поставщиков из Саудовской Аравии и Ирака привела к тому, что в феврале Индия закупила у России лишь 1,1 млн барр. в сутки, что в два раза меньше, чем в середине 2025 года.