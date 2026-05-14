Bloomberg узнал о просьбе Индии к США о российской нефти

Индия попросила США продлить лицензию, смягчающую санкции против российской нефти, срок действия которой истекает 16 мая, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
В Нью-Дели указали, что вопрос поставок энергоресурсов остается приоритетным из-за продолжающейся волатильности на нефтяном рынке. Как отмечает агентство, население Индии уже испытывает нехватку сжиженного газа для приготовления пищи.
Аналитики Kpler обратили внимание на закупки Индией рекордных объемов российской нефти: суточный приток нефти в страну в мае достиг уровня в 2,3 млн бар. Согласно прогнозам аналитиков, по итогам месяца приток может составить 1,9 млн бар. нефти в сутки. Источники Bloomberg отмечали, что если действие лицензии не продлят, то индийским нефтепереработчикам придется искать альтернативные и более дорогие поставки нефти.
Для снижения давления на мировой рынок нефти в марте США предоставили Индии специальное разрешение на закупку российской нефти. 18 апреля США вновь разрешили Нью-Дели покупать российскую нефть, продлив лицензию до 16 мая. Глава американского Минфина Скот Бессент 22 апреля заявил, что продлить лицензию попросили более десяти стран.
Индийские нефтеперерабатывающие компании сократили импорт российской нефти в прошлом году из-за давления со стороны Соединенных Штатов и угроз ввести 25% пошлины на индийские товары. Переориентация на поставщиков из Саудовской Аравии и Ирака привела к тому, что в феврале Индия закупила у России лишь 1,1 млн барр. в сутки, что в два раза меньше, чем в середине 2025 года.
Однако военный конфликт на Ближнем Востоке и блокада Ормузского пролива изменили ситуацию. Reuters писал, что компании Индии в начале марта в срочном порядке начали закупать миллионы баррелей российской нефти. Как узнал The Hindu, Индия оказалась перед угрозой энергетического кризиса. Запасы сырой нефти в стране покрывали лишь 25 дней потребления, что сделало возобновление закупок из России вопросом национальной безопасности.
Россия готова поставлять столько сырья, сколько Индия готова принять, говорил в конце апреля российский посол в Нью-Дели Денис Алипов. в текущих условиях это сотрудничество в поставках нефти очень полезно для Индии. Посол также отметил, что отношения России и Нью-Дели остались устойчивыми на фоне «огромных геополитических потрясений».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в мае отмечал, что Москва гарантирует Нью-Дели соблюдение договоренностей о поставках энергоносителей, несмотря на давление других государств. Россия дорожит репутацией надежного поставщика и всегда выполняла свои обязательства в этой сфере, добавил он.
