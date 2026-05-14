Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Британия закупит гаубицы на 1,4 млрд долларов взамен переданных Украине

Британия в среду сообщила, что потратит 1,35 млрд долларов на покупку для своей армии 72 гаубиц RCH 155 с дистанционным управлением, чтобы ликвидировать «пробел» в собственной боеспособности после передачи Украине парка артиллерийских систем AS-90.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По данным агентства Reuters, первые поставки гаубиц RCH 155 ожидаются в 2028 году. RCH 155, предположительно, станет постоянным артиллерийским оружием британский армии в следующем десятилетии, уточняет издание The Defense Watch.

Контракт заключен с компанией ARTEC GmbH, которая является совместным предприятием KNDS и Rheinmetall. Гаубицы будут производиться на заводе Rheinmetall в центральной Англии, а шасси и двигатель — на заводе KNDS UK в северной Англии.

Система RCH 155 сочетает в себе дистанционно управляемый модуль 155-мм артиллерийского орудия и платформу бронетранспортера Boxer 8×8. RCH 155 может вести огонь по целям на расстоянии до 70 километров и перемещаться со скоростью более 100 километров в час, что затрудняет атаку противника. Система также работает с сокращенным экипажем из-за своей автоматизированной архитектуры заряжания и управления огнем.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что контракт обеспечит «безопасность на поле боя и в экономике».

Ожидается, что производство позволит создать в Британии более 500 рабочих мест.

Как подчеркивает Defense Watch, закупка гаубиц отражает растущую обеспокоенность внутри НАТО по поводу нехватки артиллерии и возможностей ведения огня на большие расстояния после более чем четырех лет интенсивных боевых действий на Украине.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше