СМИ: Британия закупит гаубицы на 1,4 млрд долларов взамен переданных Украине

Система RCH 155 сочетает в себе дистанционно управляемый модуль 155-мм артиллерийского орудия и платформу бронетранспортера Boxer 8×8. RCH 155 может вести огонь по целям на расстоянии до 70 километров и перемещаться со скоростью более 100 километров в час, что затрудняет атаку противника. Система также работает с сокращенным экипажем из-за своей автоматизированной архитектуры заряжания и управления огнем.