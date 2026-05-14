Предприятия новых регионов России обеспечат долгосрочными контрактами

Глава ПСБ, заместитель председателя Союза машиностроителей России Петр Фрадков принял участие в пленарном заседании Х юбилейного Съезда СоюзМаш, прошедшем под председательством генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова и руководителя комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенева.
В своем выступлении Петр Фрадков подвел итоги пятилетней совместной работы банка и СоюзМаш. Среди главных направлений взаимодействия он отметил выполнение государственного оборонного заказа, работу в рамках возглавляемого Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность», а также работу в воссоединенных регионах и вовлечение предприятий этих регионов в весь спектр деятельности СоюзМаш.
В качестве задач на перспективу Петр Фрадков упомянул безусловное выполнение гособоронзаказа, продолжение работы в рамках Экспертного совета по мерам поддержки ОПК, а также совместное с региональными отделениями СоюзМаш развитие финансовой инфраструктуры воссоединенных регионов.
— Важной задачей остается обеспечение долгосрочной контрактной базы для местных предприятий. Необходимо встраивать предприятия воссоединенных субъектов в кооперационные цепочки крупного бизнеса, — сказал глава ПСБ.
Решением Съезда Петр Фрадков был переизбран на должность заместителя председателя Союза машиностроителей России.