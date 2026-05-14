«АвтоВАЗ» может начать выпускать беспилотные автомобили

Ранее в пресс-службе «АвтоВАЗа» сообщили, что компания возобновила работу после традиционного майского корпоративного отпуска в полном соответствии с годовым планом. С 1 по 13 мая на заводских мощностях проводились плановые работы: монтаж нового оборудования для запуска кроссовера Lada Azimut, модернизация линии сборки Lada Niva, а также текущий ремонт и обслуживание цехов. Всего было запланировано более 15 тысяч мероприятий с бюджетом, превысившим 530 миллионов рублей.