Глава BMW покинул концерн после семи лет руководства компанией

Господин Ципсе проработал в компании 35 лет. За время работы в качестве главы BMW он стратегически перестроил компанию и успешно вывел корпорацию из глобальных кризисов, включая пандемию COVID-19, заявили в корпорации. «Его имя будет тесно связано с Neue Klasse (семейство электромобилей нового поколения. — “Ъ”), центральным проектом BMW», — отметил председатель наблюдательного совета Николас Петер. Уход с руководящей должности стал плановым — о нем в BMW объявили еще в конце 2025 года.