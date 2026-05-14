Чернышенко: "Технопром-2026" должен сосредоточиться на технологическом лидерстве

Вице-премьер РФ сообщил, что среди вопросов, которые войдут в повестку предстоящего форума, — формирование новой научно-исследовательской инфраструктуры, ускоренное внедрение в экономику результатов научно-исследовательских работ.

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. XIII Международный форум технологического развития «Технопром-2026», который пройдет с 26 по 28 августа в Новосибирске, должен сосредоточить свое внимание на реализации нацпроектов технологического лидерства. Такую задачу поставил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании организационного комитета форума, сообщили в пресс-службе вице-премьера.

«В этом году в центре внимания деловой программы должна быть реализация национальных проектов технологического лидерства и развитие отдельных кластеров наших отраслей. Наша задача — сфокусировать научно-технологические ресурсы на приоритетных направлениях и настроить управленческие решения для обеспечения технологического прорыва страны», — подчеркнул Чернышенко, чьи слова приводит пресс-служба.

Вице-премьер перечислил вопросы, которые войдут в повестку предстоящего форума. В их числе формирование новой научно-исследовательской инфраструктуры, ускоренное внедрение в экономику результатов научно-исследовательских работ, увеличение инвестиций в сферу науки со стороны государства и бизнеса, вовлечение в науку талантливой молодежи, развитие международного научно-технологического сотрудничества и торгово-экономических связей. Чернышенко поручил также включить в деловую программу совещание с руководителями научно-технологического развития регионов, собрать предложения субъектов в повестку форума, пригласить к участию генеральных инженеров вузов.

В совещании принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он сообщил, что предстоящий форум будет иметь восемь основных треков, в числе которых установки класса мегасайенс, медицина, биоинженерия, биосфера, микроэлектроника и приборостроение, а также интеллектуальные системы. Программу дополнят 11 мероприятий-спутников, включая III Международный форум сотрудничества Россия — Африка «Образование. Бизнес. Культура — 2026», «Форум инноваций СНГ: здоровые технологии», Международный форум в сфере образования «Россия — Китай — Новосибирск», VI Национальный форум трансфера технологий, а также XX Сибирскую венчурную ярмарку.

