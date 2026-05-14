Эксперт Давыдова: эксперименты в цифровизации транспорта стали реальными кейсами

КАЗАНЬ, 14 мая. /ТАСС/. Пилотные проекты в сфере цифровизации транспорта, которые еще несколько лет назад были экспериментальными, сейчас стали реальными коммерческими кейсами и активно внедряются в России. Об этом в выездной студии ТАСС на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани сообщила директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», советник министра транспорта РФ Полина Давыдова.
«Мы сейчас переходим от этапов экспериментов уже к реальным коммерческим кейсам. Те проекты, которые еще несколько лет назад были только на стадии “пилотов”, сегодня уже внедряются в нашу действительность, в нашу жизнь. Я говорю о таких проектах, как беспилотный логистический коридор (проект использования беспилотных грузовиков для перевозки грузов — прим. ТАСС)», — сказала она.
Эксперимент начинался с дороги М-11 из Москвы в Санкт-Петербург, недавно стал доступен для трассы М-12 из Москвы в Казань. «А еще в ближайшие два года, и уже сейчас мы работаем над тем, чтобы у нас было нормативно закреплено, эти беспилотные грузовики выйдут на дороги общего пользования на основании федерального закона», — добавила Давыдова.
Другими успешными проектами цифровизации эксперт назвала биометрию на транспорте, электронный документооборот на транспорте, создание национальной цифровой транспортно-логистической платформы.
«Уже с 1 сентября этого года на всем транспорте работа с накладными транспортными станет обязательна в электронном виде. То есть в целом все проекты, которые развивались в области цифровизации транспорта, они вот сейчас уже на полноценном основании входят и в бизнес, и в коммерческое использование, и в практику нашей работы», — добавила она.
XVII Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит с 12 по 17 мая в Казани. ТАСС — генеральный информационный партнер мероприятия.