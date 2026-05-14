Россия остается стратегическим партнером Киргизии с товарооборотом около $5 млрд

КАЗАНЬ, 14 мая. /ТАСС/. Товарооборот между Республикой Кыргызстан и Россией составляет порядка $5 млрд. РФ остается одним из стратегических партнеров республики, сообщил первый заместитель председателя кабинета министров республики Данияр Амангельдиев в интервью ТАСС на полях XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
«В нашем торгово-экономическом балансе Россия остается одним из стратегических партнеров. Объем нашей внешней торговли [с РФ] составляет порядка $5 млрд. В целом наш товарооборот — порядка $16 млрд, из них Россия занимает одну из “львиных” долей», — сказал Амангельдиев.
По его словам, Киргизия играет ключевую роль в обеспечении транспортной связанности Евразийского континента со странами Персидского залива. Этому будет способствовать строительство железной дороги, которая соединит Киргизию и Узбекистан. Как отметил Амангельдиев, такая связь открывает для Киргизии транзитный потенциал и дает импульс для развития страны.
Собеседник агентства подчеркнул, что Татарстан является одним из наиболее индустриально развитых регионов России. Он также отметил, что Киргизия заинтересована в сотрудничестве и выстраивании стратегического партнерства с республикой.
