В Сербии заявили о планах стать региональным центром транзита газа

БЕЛГРАД, 14 мая. /ТАСС/. Сербия намерена стать региональным центром транзита газа и будет наращивать пропускную способность своей газотранспортной системы. Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики республики Дубравка Джедович-Ханданович на саммите по энергетическому переходу в Афинах.
«Балканский полуостров необходимо как можно скорее интегрировать с Европой в газовой и электроэнергетической отраслях. Для этого требуются инфраструктура и инвестиции, обеспечивающие энергетическую безопасность. Сейчас мы строим газовый интерконнектор с Северной Македонией и Грецией и планируем инвестировать 1,2 млрд евро в газовую инфраструктуру для укрепления пропускной способности региональных коридоров, проходящих через Сербию. Цель состоит в том, чтобы объем транзита газа через Сербию составлял от 20 до 25 миллиардов кубометров», — приводит слова Джедович-Ханданович пресс-служба Минэнерго.
Ранее сербский премьер-министр Джуро Мацут заявил, что страна планирует за ближайшие несколько лет диверсифицировать источники поставок энергоресурсов и «может легко подключиться» к проекту Вертикального газового коридора.
Вертикальный газовый коридор — проект, направленный на создание маршрута для поставок сжиженного природного газа из Греции в страны Центральной и Восточной Европы, включая Украину, Венгрию, Словакию и другие государства. Инициатива призвана стать альтернативой трубопроводным поставкам российского газа в Европу после прекращения транзита через Украину в январе 2025 года. В проекте участвуют операторы газотранспортных сетей Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии, Украины и Молдавии.