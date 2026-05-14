В Сербии заявили о планах стать региональным центром транзита газа

«Балканский полуостров необходимо как можно скорее интегрировать с Европой в газовой и электроэнергетической отраслях. Для этого требуются инфраструктура и инвестиции, обеспечивающие энергетическую безопасность. Сейчас мы строим газовый интерконнектор с Северной Македонией и Грецией и планируем инвестировать 1,2 млрд евро в газовую инфраструктуру для укрепления пропускной способности региональных коридоров, проходящих через Сербию. Цель состоит в том, чтобы объем транзита газа через Сербию составлял от 20 до 25 миллиардов кубометров», — приводит слова Джедович-Ханданович пресс-служба Минэнерго.