Новый гендиректор BMW Милан Неделькович вступил в должность

Таким образом, с 14 мая, как отмечает агентство, у более чем 150 тыс. сотрудников BMW по всему миру появился новый руководитель. Смена руководства автоконцерна проходит в плановом режиме и была анонсирована еще в конце 2025 года. На общем собрании акционеров Ципсе выразил благодарность по окончании своего срока полномочий, который оказался непростым и был отмечен множеством глобальных кризисов. Как подчеркнул председатель наблюдательного совета BMW Николас Петер, «Ципсе всегда занимал четкую позицию, даже вопреки внешнему противодействию, и тем самым стратегически удерживал компанию на верном курсе в нестабильные времена».