Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый гендиректор BMW Милан Неделькович вступил в должность

У более чем 150 тыс. сотрудников BMW по всему миру появился новый руководитель.

БЕРЛИН, 14 мая. /ТАСС/. Милан Неделькович официально вступил в должность генерального директора германского автопроизводителя BMW. На этом посту он сменил Оливера Ципсе, руководившего компанией на протяжении последних шести лет и срок полномочий которого истек в ночь на четверг, передает агентство DPA.

Таким образом, с 14 мая, как отмечает агентство, у более чем 150 тыс. сотрудников BMW по всему миру появился новый руководитель. Смена руководства автоконцерна проходит в плановом режиме и была анонсирована еще в конце 2025 года. На общем собрании акционеров Ципсе выразил благодарность по окончании своего срока полномочий, который оказался непростым и был отмечен множеством глобальных кризисов. Как подчеркнул председатель наблюдательного совета BMW Николас Петер, «Ципсе всегда занимал четкую позицию, даже вопреки внешнему противодействию, и тем самым стратегически удерживал компанию на верном курсе в нестабильные времена».

Ранее Неделькович занимал пост члена правления компании, ответственного за производство.

Чистая прибыль BMW Group в первом квартале 2026 года упала на 23%, до €1,67 млрд. Бизнес осложняют американские пошлины, с которыми в прошлом году концерн в связи с налаженным производством в США и широким модельным рядом справлялся лучше других германских производителей. Снизился и объем продаж. Выручка упала на 8,1%, до €31 млрд. BMW продала по всему миру на 3,5% меньше автомобилей — 565 780.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше