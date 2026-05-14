Новый гендиректор BMW Милан Неделькович вступил в должность

БЕРЛИН, 14 мая. /ТАСС/. Милан Неделькович официально вступил в должность генерального директора германского автопроизводителя BMW. На этом посту он сменил Оливера Ципсе, руководившего компанией на протяжении последних шести лет и срок полномочий которого истек в ночь на четверг, передает агентство DPA.
Таким образом, с 14 мая, как отмечает агентство, у более чем 150 тыс. сотрудников BMW по всему миру появился новый руководитель. Смена руководства автоконцерна проходит в плановом режиме и была анонсирована еще в конце 2025 года. На общем собрании акционеров Ципсе выразил благодарность по окончании своего срока полномочий, который оказался непростым и был отмечен множеством глобальных кризисов. Как подчеркнул председатель наблюдательного совета BMW Николас Петер, «Ципсе всегда занимал четкую позицию, даже вопреки внешнему противодействию, и тем самым стратегически удерживал компанию на верном курсе в нестабильные времена».
Ранее Неделькович занимал пост члена правления компании, ответственного за производство.
Чистая прибыль BMW Group в первом квартале 2026 года упала на 23%, до €1,67 млрд. Бизнес осложняют американские пошлины, с которыми в прошлом году концерн в связи с налаженным производством в США и широким модельным рядом справлялся лучше других германских производителей. Снизился и объем продаж. Выручка упала на 8,1%, до €31 млрд. BMW продала по всему миру на 3,5% меньше автомобилей — 565 780.