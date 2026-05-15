Роспотребнадзор: маркировка обуви помогла предотвратить 84 млн продаж подделок

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Постоянный контроль за маркировкой обуви предотвратил в РФ более 80 млн продаж нелегальной продукции, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«С 1 июля 2020 года в России введена обязательная маркировка обувной продукции, а с 1 ноября 2024 года установлен разрешительный режим. За этот период удалось предотвратить продажу 84 млн единиц нелегальной и небезопасной обуви», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ведомство осуществляет постоянный мониторинг участников оборота маркированной обуви и принимает меры к нарушителям. По данным ведомства, на рынке обувных товаров продукция, произведенная в Российской Федерации, в среднем занимает 24,5%. Сейчас около 2 тыс. контролируемых производителей систематически выпускают обувь.
В III квартале 2025 года по поручению правительства РФ Роспотребнадзор провел внеплановые проверки предприятий, которые, по данным системы маркировки, имели признаки «псевдопроизводителей» обуви. По результатам проверок установлено, что многие предприятия были оформлены фиктивно, занимались маркировкой нелегальной продукции.
В Роспотребнадзоре сообщили, что в 2025 году в рознице, включая дистанционную реализацию, было реализовано 52% от общего объема продукции. При этом объем дистанционных продаж продолжает расти: в 2025 году было продано больше пар обуви дистанционно, чем в розничных магазинах. По результатам проводимых профилактических и контрольно-надзорных мероприятий в I квартале 2026 года количество зарегистрированных нарушений в рознице снизилось в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Количество продавцов, реализующих обувную продукцию в розницу без нарушений, сократилось более чем в 2 раза, 86,3% предприятий торговли обувными товарами работают без нарушений. Всего в реализации обуви задействовано более 139 тыс. магазинов.