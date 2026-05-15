Роспотребнадзор: маркировка обуви помогла предотвратить 84 млн продаж подделок

В Роспотребнадзоре сообщили, что в 2025 году в рознице, включая дистанционную реализацию, было реализовано 52% от общего объема продукции. При этом объем дистанционных продаж продолжает расти: в 2025 году было продано больше пар обуви дистанционно, чем в розничных магазинах. По результатам проводимых профилактических и контрольно-надзорных мероприятий в I квартале 2026 года количество зарегистрированных нарушений в рознице снизилось в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Количество продавцов, реализующих обувную продукцию в розницу без нарушений, сократилось более чем в 2 раза, 86,3% предприятий торговли обувными товарами работают без нарушений. Всего в реализации обуви задействовано более 139 тыс. магазинов.