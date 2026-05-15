Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цена барреля российской нефти уже на 60% выше прошлогодней: как иранский конфликт повлиял на стоимость ресурсов

Bloomberg: цена российской нефти достигла максимальной с 2023 года отметки.

Источник: Комсомольская правда

Российская нефть сильно подорожала на фоне иранского конфликта. Цены уже на 60% выше прошлогодних. Стоимость российской нефти Urals достигла максимальных значений с 2023 года, пишет агентство Bloomberg.

По его данным, нынешние цены на нефть РФ сопоставимы со значениями октября 2023 года. Минфин России будет производить расчеты майских налогов для компаний с учетом средней стоимости Urals в 94,87 доллара за баррель. Курс — 76,938 рубля за доллар.

В настоящий момент цена барреля российской нефти в рублях приблизилась к 7300. Это на 18 процентов выше показателей апреля.

Сейчас иранско-американский конфликт поставлен на паузу. Рынки положительно отреагировали на заявления о перемирии. Так, в середине апреля акции эмиратских компаний выросли почти на 10%. Стоимость нефти Brent на мировых биржах также существенно опустилась.