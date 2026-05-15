Цена барреля российской нефти уже на 60% выше прошлогодней: как иранский конфликт повлиял на стоимость ресурсов

Российская нефть сильно подорожала на фоне иранского конфликта. Цены уже на 60% выше прошлогодних. Стоимость российской нефти Urals достигла максимальных значений с 2023 года, пишет агентство Bloomberg.
По его данным, нынешние цены на нефть РФ сопоставимы со значениями октября 2023 года. Минфин России будет производить расчеты майских налогов для компаний с учетом средней стоимости Urals в 94,87 доллара за баррель. Курс — 76,938 рубля за доллар.
В настоящий момент цена барреля российской нефти в рублях приблизилась к 7300. Это на 18 процентов выше показателей апреля.
Сейчас иранско-американский конфликт поставлен на паузу. Рынки положительно отреагировали на заявления о перемирии. Так, в середине апреля акции эмиратских компаний выросли почти на 10%. Стоимость нефти Brent на мировых биржах также существенно опустилась.