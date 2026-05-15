Средняя пенсия выше 30 тыс. рублей отмечена в 12 регионах России

Средняя пенсия более 30 тыс. рублей в апреле 2026 года зафиксирована в 12 субъектах страны. Речь идет о Чукотке (42,2 тыс. рублей), Ненецком АО (38,8 тыс. рублей), Камчатском крае (37,5 тыс. рублей), Магаданской области (37,4 тыс. рублей) и Ханты-Мансийском АО (37 тыс. рублей), Ямало-Ненецком АО (36,4 тыс. рублей), Мурманской области (34,2 тыс. рублей), Сахалинской области (33,7 тыс. рублей), Якутии (33,7 тыс. рублей), Республике Коми (32,2 тыс. рублей), Архангельской области (31,7 тыс. рублей) и Карелии (31 тыс. рублей), согласно данным Соцфонда.