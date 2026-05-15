Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средняя пенсия выше 30 тыс. рублей отмечена в 12 регионах России

Речь идет о Чукотке, Карелии, Якутии, Республике Коми, Камчатском крае, Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Магаданской, Мурманской, Сахалинской и Архангельской областях.

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Средний размер пенсионного обеспечения выше 30 тыс. рублей в апреле 2026 года отмечен в 12 регионах России, следует из данных статистики, которую изучил ТАСС.

Средняя пенсия более 30 тыс. рублей в апреле 2026 года зафиксирована в 12 субъектах страны. Речь идет о Чукотке (42,2 тыс. рублей), Ненецком АО (38,8 тыс. рублей), Камчатском крае (37,5 тыс. рублей), Магаданской области (37,4 тыс. рублей) и Ханты-Мансийском АО (37 тыс. рублей), Ямало-Ненецком АО (36,4 тыс. рублей), Мурманской области (34,2 тыс. рублей), Сахалинской области (33,7 тыс. рублей), Якутии (33,7 тыс. рублей), Республике Коми (32,2 тыс. рублей), Архангельской области (31,7 тыс. рублей) и Карелии (31 тыс. рублей), согласно данным Соцфонда.

При этом средний размер пенсии в РФ в апреле 2026 года составил 25 397 рублей.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше