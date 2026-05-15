Названы регионы со средней пенсией более 30 тысяч рублей: самые высокие выплаты фиксируют на Чукотке

Средний размер пенсии более 30 тысяч рублей зафиксирован в 12 регионах РФ.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионеры из 12 российских регионов получают в среднем свыше 30 тысяч рублей. Такие размеры выплат фиксируются на Чукотке, в Ненецком Автономном округе и других субъектах. В указанных регионах пенсионеры получают больше всего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные статистики.

Среди регионов с наиболее высоким уровнем пенсионного обеспечения выделяют также Камчатский край, Магаданскую область, Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО. Жители этих субъектов получают пенсию в среднем от 35 тысяч рублей.

Кроме того, выплаты для пенсионеров более 30 тысяч рублей зафиксированы в Мурманской, Сахалинской областях, Якутии, Республике Коми, Архангельской области и Карелии. Средний размер пенсии по стране в прошлом месяце составил 25 397 рублей.

Между тем в РФ выросли и зарплаты. Уже в 14 регионах в среднем жители получают более 100 тысяч рублей. Самые большие зарплаты отмечаются на Чукотке. Здесь средний размер получки превышает 205 тысяч рублей.

