Yle: в Финляндии нашли значительное месторождение золота у границы с Россией

СТОКГОЛЬМ, 15 мая. /ТАСС/. Финская горнодобывающая компания Endomines обнаружила значительные залежи золота в районе Укколанваара в Иломантси на востоке страны неподалеку от границы с Россией. Об этом сообщила газета Yle.
«Здесь золото встречается вместе с железом. Аналогичные месторождения есть в Австралии и Канаде, но для Финляндии это первый подобный случай», — отметил технический директор компании Яни Раутио, подчеркнув уникальность месторождения.
По информации газеты, в 2026 году в Укколанваара пробурили уже 52 скважины. Этот район остается приоритетным для дальнейшей разведки Endomines, сейчас ведутся работы по оценке запасов. Endomines планирует начать добычу в Иломантси в 2030 году.