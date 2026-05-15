РБК: Хинштейн попросил запретить майнинг в нескольких районах Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн 5 мая направил письмо министру энергетики Сергею Цивилеву с просьбой ходатайствовать перед правительством о запрете майнинга в нескольких районах региона, пишет РБК со ссылкой на текст письма.

Господин Хинштейн попросил запретить майнинг криптовалют на территории Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского районов и города Льгова. По его словам, это необходимо из-за сложной ситуации с энергоснабжением региона.

По словам представителя правительства Курской области, цель инициативы — «профилактика возможного энергодефицита, связанного с постоянными атаками ВСУ по системе энергоснабжения и сложностями восстановления, а также профилактика массового бесконтрольного майнинга». Источники издания сообщили, что вопрос запрета майнинга в Курской области внесен в повестку заседания правительственной комиссии на 15 мая.

Как писал «Ъ», запрет на майнинг криптовалют может быть введен во всей Объединенной энергетической системе Центра. В ее состав входят Москва и Подмосковье, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Костромская, Курская, Орловская, Липецкая, Рязанская, Брянская, Калужская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дело вычислительной техники».

Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
