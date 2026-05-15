РБК: Хинштейн попросил запретить майнинг в нескольких районах Курской области

По словам представителя правительства Курской области, цель инициативы — «профилактика возможного энергодефицита, связанного с постоянными атаками ВСУ по системе энергоснабжения и сложностями восстановления, а также профилактика массового бесконтрольного майнинга». Источники издания сообщили, что вопрос запрета майнинга в Курской области внесен в повестку заседания правительственной комиссии на 15 мая.