Биткойн и Ethereum демонстрируют рост

По состоянию на 04:25 мск стоимость биткойна составляла $81 474, свидетельствуют данные площадки Binance.

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Стоимость двух первых по капитализации криптовалют — биткойна и Ethereum («эфириум», «эфир», ETH) — демонстрирует рост, свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 04:25 мск, биткойн рос на 2,31% и находился на уровне $81 474. Курс Ethereum прибавлял 1,08%, до $2 289.

По данным Coinmarketcap на 15 мая, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $2,71 трлн. Из них $1,63 трлн (60,3%) приходится на биткойн, $275,956 млрд (10,2%) — на Ethereum.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 85 тыс. трейдеров на сумму $258,39 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на биткойн. Около $105,37 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $153,02 млн — на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже Hyperliquid в паре XYZ: COIN-USD стоимостью $2,93 млн.