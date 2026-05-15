Биткойн и Ethereum демонстрируют рост

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 85 тыс. трейдеров на сумму $258,39 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на биткойн. Около $105,37 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $153,02 млн — на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже Hyperliquid в паре XYZ: COIN-USD стоимостью $2,93 млн.