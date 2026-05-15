Трамп допустил заключение десятков договоренностей по итогам визита в КНР

Президент США заявил, что встреча с китайским лидером Си Цзиньпином прошла "лучше, чем в прошлый раз"

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил, что по итогам его визита в Китай Вашингтон и Пекин заключат десятки соглашений. Такую версию он изложил в интервью телеканалу Fox News, вышедшем в эфир в четверг вечером.

Отвечая на вопрос о том, удалось ли на его встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заложить основу для возможных договоренностей, глава Белого дома заявил, что она прошла «лучше, чем в прошлый раз». «Знаете, в прошлый раз мы заключили около 36 сделок. В этот раз — намного больше», — сказал Трамп.

«Я думаю, одна из вещей, по которым мы заключим сделку, заключается в том, что они согласились с тем, что хотят покупать нефть у Соединенных Штатов. Они приедут в Техас — мы направим китайские суда в Техас, в Луизиану, на Аляску. Я думаю, это одна из вещей, по которым мы достигли договоренности», — добавил американский президент.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
