В России утвердили ГОСТ на кукурузное масло

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Росстандарт утвердил межгосударственный стандарт на кукурузное масло, требования которого вступят в силу 1 сентября 2027 года. Это следует из документа ведомства, с которым ознакомился ТАСС.
Стандарт распространяется на кукурузное масло, извлекаемое из зародышей зерна кукурузы, предназначенного для непосредственного употребления в пищу, в том числе для детского питания, применения в различных отраслях пищевой промышленности, в том числе для производства пищевой продукции для детского питания, а также в качестве продовольственного сырья, подлежащего рафинации на предприятиях по производству пищевой масложировой продукции.
Документ в том числе содержит классификацию кукурузного масла, а также технические требования к нему и сырью, из которого оно изготавливается.
Стандарт разработан некоммерческой организацией «Масложировой союз России».