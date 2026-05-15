Козлов: в России собрали 130 млрд рублей экологически "окрашенных" платежей

Механизм "окрашивания" средств, поступающих в региональные бюджеты, заработал с 1 сентября 2022 года.

ХАБАРОВСК, 15 мая. /ТАСС/. Сумма в размере 130 млрд рублей собрана в России за последние четыре года за счет экологически «окрашенных» платежей. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в ходе пленарного заседания регионального отчетно-программного форума партии «Единая Россия» «Есть результат».

«За четыре года таких платежей мы собрали в бюджет на экологическую повестку 130 млрд рублей. Это немаленькая сумма, это большие источники денежных средств для поддержки экологии», — сказал Козлов.

Он уточнил, что на Дальнем Востоке ликвидированы 10 объектов площадью свыше 140 га.

В Хабаровске 15 мая проходит региональный отчетно-программный форум партии «Единая Россия» «Есть результат». К работе форума присоединились активисты со всех муниципальных районов и округов Хабаровского края, депутаты, общественники, молодежь. Участие принимают эксперты, представители органов исполнительной власти, депутаты Государственной думы, сенаторы от региона. В рамках форума работают тематические площадки, где обсуждаются вопросы развития территорий, помощи участникам СВО и их семьям, поддержки предпринимательства.

