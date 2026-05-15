Около половины опрошенных россиян назвали свадьбу переоцененной

По мнению мужчин, на свадьбе нельзя экономить на создании общей атмосферы (43%), а также на фото и видео (35%). У женщин этот фактор вовсе стоит на первом месте (48%), рядом с обручальными кольцами (аналогично 48%). Эту деталь отметили и 33% участников опроса мужского пола. Кроме того, каждая пятая девушка считает, что нельзя уменьшать расходы на платье невесты и костюм жениха. А вот сэкономить большинство готовы, сократив количество гостей. Также каждый второй считает, что не так уж и важен декор площадки. Треть опрошенных готовы уменьшить бюджет на ведущего и программу, а каждый пятый — на локацию.