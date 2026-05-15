Около половины опрошенных россиян назвали свадьбу переоцененной

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. 53% мужчин и 45% опрошенных женщин считают свадьбу переоцененным событием. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования сервиса онлайн-знакомств Mamba и ювелирного холдинга Sokolov (текст есть у ТАСС).
«Почти половина женщин (48%) и треть мужчин (37%) хотели бы сыграть свадьбу и официально закрепить свой союз. При этом 10% мужчин и 7% женщин признались, что готовы пожениться скорее ради спокойствия родителей. Одновременно с этим около половины участников опроса считают свадьбу переоцененной (53% мужчин и 45% женщин)», — сказано в тексте.
Как рассказали аналитики, большинство россиян склоняются к скромным вариантам проведения торжества. Женщины чаще всего выбирают просто роспись и путешествие без посиделок с родственниками (48%) или «скромное, но со вкусом» мероприятие для самых близких (30%). Мужчины в основном делают выбор в пользу росписи без банкета и медового месяца (25%). Либо отдают предпочтение камерному празднику (24%). В то же время, устроить большой праздник хотели бы 10% мужчин и 4% женщин.
Среди тех, кто хочет устроить торжество, подавляющая часть опрошенных признается, что не стала бы приглашать большое количество гостей (72% женщин и 61% мужчин). Также половина (49% и 47% соответственно) не хотели бы сильно тратиться на дорогой банкет и пышный декор. Трети россиян не нужен сценарий свадьбы с четким расписанием, а четверти — ведущий и конкурсы. Кроме того, 21% мужчин и 17% женщин готовы отказаться от свадебных традиций. Большинство респондентов не хотели бы проводить выкуп или похищение невесты. Треть молодоженов смутили бы крики «Горько!», а четверть — традиционные конкурсы от ведущего. При этом 9 из 10 невест все же хотели бы станцевать первый танец с супругом и бросить букет невесты подругам, говорится в исследовании.
По данным опроса, 41% мужчин хотели бы потратить на свадьбу до 100 тыс. рублей, еще 28% готовы выделить 200−300 тыс., а 16% — 300−700 тыс. Бюджеты выше рассматривают лишь около 15% мужчин. При этом большинство опрошенных женщин (35%) целятся в 200−300 тыс., но 29% также хотели бы уложиться в 100 тыс. 23% готовы потратить на торжество 300−700 тыс., а выше этой суммы — 13%.
По мнению мужчин, на свадьбе нельзя экономить на создании общей атмосферы (43%), а также на фото и видео (35%). У женщин этот фактор вовсе стоит на первом месте (48%), рядом с обручальными кольцами (аналогично 48%). Эту деталь отметили и 33% участников опроса мужского пола. Кроме того, каждая пятая девушка считает, что нельзя уменьшать расходы на платье невесты и костюм жениха. А вот сэкономить большинство готовы, сократив количество гостей. Также каждый второй считает, что не так уж и важен декор площадки. Треть опрошенных готовы уменьшить бюджет на ведущего и программу, а каждый пятый — на локацию.
В опросе приняли участие 2,4 тыс. россиян.