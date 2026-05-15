Латвия потеряла миллиарды на разрыве с Россией — прозвучали новые цифры

Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил о резком сокращении доходов страны от транзита в Россию после введения антироссийских санкций. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».
По словам экс-главы латвийского МИД, в начале 2000-х годов поступления от транзита обеспечивали около 14% бюджета страны. Сейчас этот показатель, как отметил Юрканс, сократился до 3−5%.
Бывший министр подчеркнул, что транзитное направление, связанное с Россией, долгое время оставалось одним из важных источников доходов для латвийской экономики. При этом Юрканс выразил надежду на восстановление отношений между Ригой и Москвой в будущем. По его мнению, нормализация добрососедских связей могла бы привести и к восстановлению экономического сотрудничества.
Одновременно бывший глава МИД отметил, что сейчас ситуация развивается в ином направлении из-за политики Запада.
