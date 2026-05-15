"Авито": обеденный перерыв у работающих россиян в среднем занимает полчаса

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Опрошенные россияне в среднем выделяют на обед в рабочее время 33 минуты. Об этом сказано в совместном исследовании сервиса доставки «Купер» и платформы «Авито работа», текст которого имеется в распоряжении ТАСС.
«Обеденный перерыв у россиян занимает в среднем 33 минуты с учетом дороги, очередей или ожидания доставки», — говорится в исследовании.
Больше трети (36%) обедают в течение 16−30 минут и сразу возвращаются к работе, причем женщины (39%) отмечали этот вариант чаще мужчин (34%). Еще четверть респондентов (25%) обедают за 31−45 минут и уточняют, что успевают не только поесть, но и немного переключиться от рабочих задач. 18% респондентов тратят на рабочий обед от 46 до 60 минут и считают это время полноценным перерывом с отдыхом и общением, рассказали аналитики.
Наиболее популярным форматом остается домашняя еда. 43% работающих россиян берут обед с собой из дома. Еще 29% покупают еду в кафе, столовых или заказывают доставку, сказано в тексте.
По данным «Купера», среди готовой еды наиболее востребованной категорией заказов в 2025 и 2026 годах остаются вторые блюда и супы. Помимо этого, стабильно высокую долю занимают сэндвичи, пицца и пирожки. В то же время самой популярной категорией в готовой еде у молодежи 25−34 лет стали салаты и закуски. Согласно аналитике сервиса, чаще всего готовые блюда заказывают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Красноярске.
Как показали результаты опроса, в среднем работающие россияне тратят на обед в день 436 рублей. При этом среди жителей Москвы показатель выше — около 520 рублей. Почти треть респондентов (30%) укладываются в сумму до 300 рублей, еще 29% опрошенных тратят от 301 до 500 рублей. В опросе приняли участие более 8 тыс. россиян.