СДЭК открыл пункт выдачи заказов в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. СДЭК открыл пункт выдачи заказов (ПВЗ) в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе логистического оператора. Там отметили, что это один из первых подобных проектов в России.
«Логистический оператор СДЭК открыл пункт выдачи заказов в терминале Е2 (здание “Аэроэкспресса”) аэропорта Шереметьево. Это один из первых подобных проектов в стране: стационарные пункты выдачи и отправки в российских аэропортах остаются редкостью», — говорится в сообщении.
Как рассказали представители СДЭК, пассажиры смогут отправить багаж по России и за рубеж через логистическую компанию, не сдавая его авиакомпаниям. По оценкам оператора, это может обойтись примерно на 20−30% дешевле в зависимости от направления и авиакомпании.
Там также отметили, что выбор аэропорта Шереметьево для запуска пилотного объекта обусловлен стратегическим расположением, высокой проходимостью и низкой конкуренцией. «В случае подтверждения рентабельности и востребованности сервиса, компания планирует масштабировать модель на другие аэропорты Москвы», — сказали в СДЭК.