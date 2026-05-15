Новый порядок НДС меняет правила договоров — что решили депутаты

Государственная Дума ФС РФ приняла в первом чтении законопроект, который запрещает перекладывать на покупателей дополнительные расходы по НДС, если налоговые правила изменились уже после подписания договора. Документ подготовило правительство России после решения Конституционного суда.
Поводом для изменений стали случаи, когда после повышения или изменения налогов продавцы требовали от покупателей доплатить разницу, хотя цена уже была согласована заранее.
Конституционный суд в ноябре 2025 года решил, что такая практика нарушает закон. После этого правительство подготовило поправки в Гражданский и Налоговый кодексы.
Согласно законопроекту, если после заключения договора у продавца появляется обязанность платить новый налог или НДС по другой ставке, а цена договора при этом не менялась, налог будут рассчитывать внутри уже установленной суммы.
Это правило будет действовать в случаях, когда покупатель не может вернуть НДС через налоговый вычет и стороны заранее не прописали в договоре, как действовать при изменении налогового законодательства.
Также законопроект предусматривает, что в таких ситуациях продавец не должен будет выставлять покупателю отдельный счет-фактуру по НДС.
