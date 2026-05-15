Во Внуково и Домодедово сняли ограничения на полеты

Во Внуково ограничения ввели в 23:31 14 мая, аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с органами. Работу Домодедово за ночь ограничивали дважды — в первый раз меры сняли спустя примерно два часа, во второй раз — спустя почти четыре часа. Ограничения также вводили на полчаса в Шереметьево.