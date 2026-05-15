Украине придется сильнее давить на бизнес — МВФ требует новых налогов

Сотрудники Международного валютного фонда в ближайшие недели отправятся на Украину для проверки выполнения условий кредитной программы на 8,1 миллиарда евро. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, миссия МВФ оценит выполнение реформ, согласованных с Киевом, а также меры по расширению налоговой базы.
Представитель фонда Джули Козак заявила, что украинским властям необходимо увеличивать внутренние источники финансирования на фоне сохраняющейся потребности в зарубежной поддержке.
В МВФ считают, что Киев должен активнее выводить теневую экономику в официальный сектор. По оценкам организации, объем теневой экономики на Украине достигает примерно 45 процентов ВВП.
Также украинским властям рекомендовано расширять налоговую базу.
Как отмечает Reuters, продвижение части законопроектов, ранее согласованных с МВФ, идет с трудом. Речь идет, в частности, о введении налогов на недорогие зарубежные посылки и распространении НДС на самозанятых.
Еще осенью прошлого года в Международном валютном фонде предупреждали, что потребности Украины в финансировании в 2026—2027 годах могут оказаться на 10−20 миллиардов долларов выше оценки самого Киева.
Тогда же фонд указывал украинским властям на необходимость повышения налогов для покрытия растущих расходов.
