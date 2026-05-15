Госдума одобрила запрет на уплату НДС при долгосрочных договорах

Госдума приняла в первом чтении закон о запрете об уплате НДС при долгосрочных договорах.

Источник: Комсомольская правда

Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам рекомендовал доработать ко второму чтению законопроект, регулирующий порядок применения НДС при изменении налоговых условий в рамках длящихся договоров. Об этом пишут Ведомости со ссылкой на заключение профильного комитета.

Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий изменения условий НДС в долгосрочных договорах.

Поправки, подготовленные Министерством финансов РФ, предусматривают изменения в часть 1 статьи 168 Налогового кодекса РФ. Ведомство предлагает использовать расчетный метод определения НДС в спорных случаях, чтобы изменение налоговых ставок не приводило к автоматическому увеличению расходов покупателя.

Вместе с тем профильный комитет Госдумы считает необходимым дополнительно скорректировать и другие положения Налогового кодекса, регулирующие порядок исчисления НДС. Ключевым предложением стало расширение действия новой нормы — комитет предлагает распространить ее и на случаи, когда покупатель имеет право принять «входной» НДС к вычету.

Комитет считает, что порядок исчисления налога не должен зависеть от права покупателя на налоговый вычет, так как налогоплательщик не всегда может быть уверен в наличии такого права у контрагента. По мнению авторов поправок, изменения устранят правовую неопределенность и снизят риски споров по долгосрочным контрактам при изменении налогового законодательства.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, что изменилось в правилах уплаты налога на проценты по вкладам.