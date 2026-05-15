Госдума одобрила запрет на уплату НДС при долгосрочных договорах

Комитет считает, что порядок исчисления налога не должен зависеть от права покупателя на налоговый вычет, так как налогоплательщик не всегда может быть уверен в наличии такого права у контрагента. По мнению авторов поправок, изменения устранят правовую неопределенность и снизят риски споров по долгосрочным контрактам при изменении налогового законодательства.