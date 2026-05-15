Биржевая цена на золото опустилась ниже $4,6 тыс. впервые с 6 мая

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне к 8:18 мск составила $4,588 тыс. за тройскую унцию. Это на 2,06% ниже по сравнению с закрытием прошлого дня, свидетельствуют данные торгов на бирже Comex. В последний раз цена на драгметалл опускалась ниже $4,6 тыс. 6 мая 2026 года.