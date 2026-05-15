Вице-премьер раскрыл судьбу ипотеки под 2% в новых регионах

Льготная ипотека под 2% в новых регионах продолжит действовать как минимум до завершения специальной военной операции. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По словам чиновника, программа сохранится до тех пор, пока объемы строительства в новых регионах не достигнут среднероссийского уровня. Он подчеркнул, что ставка в 2% останется неизменной в период проведения СВО.
Хуснуллин отметил, что одной из ключевых задач остается обеспечение жильем жителей новых регионов. По его словам, значительная часть жилья там была повреждена или долгое время не проходила капитальный ремонт.
Вице-премьер также заявил, что власти рассчитывают на рост численности населения в этих субъектах. Он привел в пример Краснодарский край, где активное строительство связано с переездом людей из других регионов страны.
По мнению Хуснуллина, после завершения СВО новые регионы смогут привлечь переселенцев благодаря климату и выходу к Черному и Азовскому морям. Он добавил, что при стабильной работе экономики власти ожидают существенного роста жилищного строительства.
