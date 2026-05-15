Хуснуллин: льготная ипотека под 2% в новых регионах сохранится до конца СВО

Льготная ипотека в новых регионах России будет действовать как минимум до завершения специальной военной операции (СВО), заявил РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Я считаю, что пока идет СВО, пока у нас не выйдет строительство в новых регионах на среднероссийский уровень, то, конечно, ставка будет 2%», — сказал он.
Вице-премьер подчеркнул, что главная задача — обеспечить жильем местных жителей, у многих из которых дома повреждены или давно не ремонтировались. Вторая задача — создать условия для переезда людей в новые регионы из других субъектов России. Льготная ипотека, добавил он, дает гарантии для инвесторов и покупателей.
Как писал KP.RU, на сегодняшний день Минфин России прорабатывает изменения условий семейной ипотеки в зависимости от количества детей. В частности, рассматривается механизм снижения ставки при рождении каждого следующего ребенка. В ведомстве уточнили, что это станет дополнительной мерой поддержки семей и будет стимулировать рождаемость.