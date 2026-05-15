Совет директоров «Займера» рекомендовал выплату дивидендов за первый квартал

Совет директоров микрокредитной организации «Займер» рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2026 года в размере 4,36 ₽ на акцию, сообщили в пресс-службе компании. На эти цели планируется направить всю чистую прибыль «Займера» по МСФО за указанный период, то есть 436,6 млн руб.