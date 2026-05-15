Аузан назвал три новых фактора экономического роста

Человеческий потенциал, институты и культура ценностей и поведенческие установки — три фактора экономического роста, которые в большей степени поддаются контролю, чем классические, рассказал в эфире Радио РБК декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Эксклюзивная серия подкастов декана экономического факультета МГУ специально для Радио РБК про будущее нашей экономики, общества и образования.
Эти новые, заново открываемые факторы входят в часть модели Солоу, которая называется «остаток Солоу», пояснил экономист. Классическая модель представляет капитал, труд и технологии как основные три фактора экономического роста.
«Прямо скажем, эти [новые] факторы гораздо в большей степени находятся под нашим контролем и воздействием, чем уже названные классические технологии, капитал и труд», — сказал Аузан.
Говоря о классической модели, экономист заявил, что в 2026 году «у нас нет реально доступа к мировым рынкам капитала», потому что рынки арабских стран и стран Восточной Азии отличаются от западных, с которыми Россия работала в течение десятилетий — они оказались более сложными и закрытыми.
«Труд? Но у нас дефицит труда, и никто не обещает, что будет легче. Технологии? Доступ к критическим технологиям тоже, мягко говоря, затруднен», — добавил Аузан.
Модель Солоу предложена американским экономистом Робертом Солоу в 1950—1969 годах, который впоследствии стал нобелевским лауреатом. Модель разработана для объяснения и анализа долгосрочного экономического роста страны.
В основе модели лежит идея, что уровень производства в экономике зависит от трех основных факторов: накопления капитала (инвестиции в экономику), труда (количество и качество рабочей силы) и технического прогресса (внедрение новых технологий в экономику). Таким образом, эти три составляющие взаимодействуют, определяя дальнейшую динамику развития экономики.
Главное достоинство модели в том, что она считается отправной точкой большинства экономических исследований, поскольку содержит необходимую базу для проведения экономического анализа. Ее можно использовать как каркас, затем накладывая на нее другие, более сложные модели.
