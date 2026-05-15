Санкции ударили по кошелькам финнов и взвинтили цены на мебель

Отказ Финляндии от российской древесины привел к заметному росту цен на мебель внутри страны. После прекращения поставок леса из РФ стоимость продукции у местных производителей и крупных торговых сетей увеличилась почти на треть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику и каталоги мебельных компаний.