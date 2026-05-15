Санкции ударили по кошелькам финнов и взвинтили цены на мебель

Отказ Финляндии от российской древесины привел к заметному росту цен на мебель внутри страны. После прекращения поставок леса из РФ стоимость продукции у местных производителей и крупных торговых сетей увеличилась почти на треть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику и каталоги мебельных компаний.
До 2022 года Россия оставалась главным поставщиком древесины для Финляндии. По данным Института природных ресурсов Luke, на российский лес приходилось около 75% всего древесного импорта республики. После введения санкций поставки практически прекратились.
Финские компании начали искать альтернативные источники сырья. Древесину стали закупать в Швеции, Эстонии и Латвии. Одновременно власти попытались нарастить объемы собственных лесозаготовок. На этом фоне цены внутри страны резко пошли вверх.
Согласно данным Luke, уже в 2022 году стоимость импортной древесины в Финляндии выросла на 19−62% в зависимости от категории сырья. Особенно заметно подорожали березовая древесина и щепа.
Рост цен быстро сказался на мебельном рынке. Сильнее всего подорожали кухни, шкафы, кровати, комоды и диваны. Изменения затронули как финские компании Isku, Asko и Sotka, так и шведскую IKEA.
Если в 2021 году базовый комод IKEA в Финляндии стоил около 100 евро, то теперь аналогичная модель продается примерно за 140 евро. Минимальная стоимость диванов за несколько лет выросла примерно с 500 до 700 евро.
Ситуацию признали и представители финской лесной отрасли. Как писала Helsingin Sanomat, соотношение цен на сырье и готовую продукцию стало худшим за последние 15 лет. Глава ассоциации Finnish Sawmills Тино Аалто заявил, что прекращение поставок из России серьезно ударило по экономике отрасли.
Дополнительное давление на рынок оказали рост расходов на электроэнергию, логистику и оплату труда. На этом фоне европейские производители древесных материалов начали терять конкурентоспособность.
При этом полностью отказаться от российской древесины странам ЕС оказалось непросто. По данным расследований европейских СМИ, часть продукции из российского леса продолжает поступать на европейский рынок через посредников и схемы реэкспорта через третьи страны.
