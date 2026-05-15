Volga, Hongqi Guoya и Esteo MX выйдут на российский рынок в ближайшие месяцы

О возрождении отечественного бренда было объявлено в апреле 2026 года, а старт продаж автомобилей под маркой Volga запланирован на лето 2026 года. Седан C50, кроссоверы K40 и ожидающийся позже K50 построены на основе моделей Geely Preface, Atlas и Monjaro соответственно и совпадают с ними по техническим характеристикам, отличаясь лишь декором и эмблемами.