Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Летние туры продаются хуже из-за геополитики и экономии туристов

Продажи организованных туров на лето 2026 года в России снизились по сравнению с прошлым годом. Участники рынка связывают это с ограничениями на поездки в страны Ближнего Востока, геополитической напряженностью и более осторожным поведением туристов, которые чаще откладывают бронирование и стараются экономить.

Продажи организованных туров на лето 2026 года в России снизились по сравнению с прошлым годом. Участники рынка связывают это с ограничениями на поездки в страны Ближнего Востока, геополитической напряженностью и более осторожным поведением туристов, которые чаще откладывают бронирование и стараются экономить.

По оценкам туроператоров и сервисов бронирования, спрос просел на 3−16% в зависимости от компании и направления. Наиболее заметный рост показали азиатские страны, прежде всего Вьетнам и Китай, тогда как Таиланд впервые выпал из числа лидеров. Турция и Египет сохранили позиции основных летних направлений, при этом часть спроса перераспределилась с ОАЭ.

На внутреннем рынке динамика также оказалась неоднородной. Спрос на Сочи, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Дагестан снизился, тогда как Анапа и Крым показали рост продаж. Туроператоры отмечают, что туристы стали осторожнее планировать поездки и реже готовы бронировать туры далеко заранее.

На фоне слабого спроса и укрепления рубля цены на туры выросли умеренно — в среднем на 2−5%, а по отдельным направлениям даже снизились. Участники рынка не исключают, что ситуация может улучшиться, если будут сняты ограничения на часть зарубежных направлений и вырастет загрузка авиаперевозок.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Лето не задалось».

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше