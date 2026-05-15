Чистая прибыль «Газпром нефти» по РСБУ в первом квартале составила 4 млрд рублей

За 2025 год чистая прибыль «Газпром нефти» по РСБУ сократилась в 1,5 раза по сравнению с прошлогодним показателем — 281,8 млрд руб. против 432 млрд руб. Выручка за год упала с 3,261 трлн руб. до 2,873 трлн руб., себестоимость продаж — с 2,673 трлн руб. до 2,426 трлн руб.