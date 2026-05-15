Египет намерен развивать сотрудничество с РФ в фармацевтике и промышленности

КАЗАНЬ, 15 мая. /ТАСС/. Власти Египта намерены развивать сотрудничество с Россией в области фармацевтики и промышленности. Об этом заявил министр промышленности арабской республики Халед Али Махери в выездной студии ТАСС на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани.
«Отвечая на ваш вопрос по поводу проектов, которые нам интересны, Россия очень сильна в своей тяжелой промышленности, пищевой промышленности, также фармацевтической. И эти пути совместной работы и интеграции египетской и российской сторон именно в этих сферах для нас интересны», — сказал собеседник агентства.
По его словам, Россия имеет мощное технологическое обеспечение и локализацию отечественных производственных мощностей, а также опыт в системе обучения и повышения кадров.
XVII Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит с 12 по 17 мая в Казани.