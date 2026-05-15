Формат Кыргызско-Российского экономического форума в 2026 году будет расширен

Ожидается более 1 тыс. участников мероприятия.

КАЗАНЬ, 15 мая. /ТАСС/. Кыргызско-Российский экономический форум пройдет в 2026 году в расширенном формате объединено с Кыргызско-Российской межрегиональной конференцией, ожидается более 1 тыс. участников мероприятия. Об этом ТАСС сообщил в интервью ТАСС на полях XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» председатель правления Российско-киргизского фонда развития (РКФР) Артем Новиков.

«Традицию проведения Кыргызско-Российского экономического форума мы возобновили в 2021 году, тогда форум собрал 300 участников, было несколько сессий. За истекшие пять лет форум достаточно сильно вырос — теперь это одна из ключевых коммуникационных экономических площадок на территории Кыргызской Республики — форум собирает под тысячу участников из разных стран, география расширяется: это и представители из Китая, стран Ближнего Востока, традиционно наши партнеры по СНГ и ЕАЭС. В этом году формат форума будет расширен, он будет проходить вместе с Кыргызско-Российской межрегиональной конференцией. На текущий момент будет более 1 тыс. участников», — сообщил Новиков.

Он отметил, что в рамках форума запланировано проведения также ряда научно-практических конференций для охвата текущей международной повестки. В части экспозиции форума будет подготовлена выставочная площадка для возможности представления компаниями образцов своей продукции. Новиков подчеркнул, что на площадке форума традиционно представлены конкретные проекты, подкрепленные финансовыми возможностями, заключенные в рамках форума соглашения активно реализуются в республике. Дата проведения форума в 2026 году пока не оглашена.

VII Кыргызско-Российский экономический в 2025 году проходил в период с 13 по 15 августа на берегу озера Иссык-Куль в с. Бостери. На мероприятии было заключено более 30 соглашений на $230 млн.

XVII Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит с 12 по 17 мая в Казани. ТАСС — генеральный информационный партнер мероприятия.

