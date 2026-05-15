Правкомиссия обсудила запрет на майнинг в Московском регионе и Курской области

МОСКВА, 15 мая./ТАСС/. Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики изучила возможность ввода запрета на майнинг криптовалюты в Московском регионе и Курской области. Об этом сообщили в кабмине по итогам заседания под руководством вице-премьера Александра Новака с представителями федеральных и региональных властей и отраслевых компаний.
«Были рассмотрены меры по введению запрета майнинговой деятельности на территории города Москвы, Московской области и в ряде районов Курской области в целях обеспечения и поддержания стабильности энергоснабжения всех категорий потребителей, особенно социально значимых, а также сбалансированного функционирования электросетевого комплекса», — говорится в сообщении.
В рамках совещания также обсуждались строительство и модернизация энергетической инфраструктуры на Дальнем Востоке. Для обеспечение растущего спроса на электроэнергию и мощности к 2031 году в регионе будет реализован комплекс мер, в их числе — повышение надежности и продление срока эксплуатации действующего генерирующего оборудования на Якутской ГРЭС, Якутской ГРЭС Новой, ТЭЦ «Восточная» и Артемовской ТЭЦ.
Кроме того, в регионе будут созданы новые генерирующие мощности в объеме 48 МВт, системы накопления энергии мощностью до 250 МВт и линия электропередачи 500 кВ Хабаровск — Комсомольская с реконструкцией подстанции 500 кВ «Комсомольская».
В числе других значимых направлений — строительство ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 в Москве и возведение систем накопления электроэнергии на юге России.
«Александр Новак поручил профильным организациям уделить особое внимание вопросам безопасности и надежности работы объектов электроэнергетики. Он подчеркнул, что данный вопрос является первостепенным для обеспечения устойчивого энергоснабжения всей страны и находится на особом контроле правительства», — добавили в кабмине.