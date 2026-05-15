Казахстан намерен развивать сотрудничество с регионами РФ в сфере халяль-индустрии

КАЗАНЬ, 15 мая. /ТАСС/. Казахстан намерен расширять сотрудничество с российскими регионами, включая Татарстан, Мордовию и Чувашскую Республику, в сфере развития халяль-индустрии. Об этом в интервью ТАСС на полях XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» сообщил министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев.
«Сегодня Казахстан последовательно формирует полноценную экосистему халяль-индустрии. На полях форума состоялся ряд встреч с представителями российских регионов, в том числе Татарстана, Мордовии и Чувашской Республики, где обсуждались вопросы взаимного признания стандартов и сертификации в сфере халяль, а также расширения торгово-экономического сотрудничества», — сказал он.
Министр отметил, что в рамках форума Казахстан также представил проекты, связанные с развитием транспортно-логистической и цифровой инфраструктуры, включая создание центров обработки данных и развитие цифровых платформ.
Взаимодействие с Россией.
Шаккалиев напомнил, что товарооборот между Казахстаном и Россией по итогам прошлого года составил $27,4 млрд и приблизился к ориентиру в $30 млрд.
По его словам, сегодня в Казахстане работают свыше 22 тыс. предприятий с российским участием, что составляет более 35% от общего числа компаний с иностранным капиталом.
«В настоящее время реализуются порядка 30 совместных проектов на сумму свыше $4 млрд с созданием более 12 тыс. рабочих мест. Кроме того, в перспективе планируется реализация еще около 30 проектов на сумму порядка $30 млрд с созданием более 22 тыс. рабочих мест», — отметил министр.
Шаккалиев подчеркнул, что Россия остается одним из ключевых стратегических партнеров Казахстана.
«Мы четко понимаем направления, где взаимодействие наших стран обладает значительным потенциалом. Это цифровизация, промышленная кооперация, развитие транспортно-логистической взаимосвязанности, торговля и инвестиционное сотрудничество. По всем этим направлениям ведется активная совместная работа», — резюмировал он.
О форуме.
XVII Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит с 12 по 17 мая в Казани.